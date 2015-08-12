Маркевич получил предложение возглавить зарубежный клуб

Главный тренер днепропетровского «Днепра» Мирон Маркевич, заявивший о желании покинуть свой пост, имеет предложение от зарубежного клуба.

Напомним, президент «Днепра» Игорь Коломойский отказался разрывать с тренером контракт по согласию сторон. Это значит, что тренеру необходимо заплатить один миллион долларов отступных, чтобы уволиться по собственному желанию.

Впрочем, потенциальный новый клуб Мирона Маркевича, судя по всему, не готов покрыть эту компенсацию.