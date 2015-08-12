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    «Марсель» предлагает Анчелотти семь миллионов в год

    Карло Анчелотти может возглавить марсельский "Олимпик". По информации Canal+, президент клуба Винсент Лебрюне хочет видеть итальянского специалиста у руля своей команды и готов платить зарплату в размере семи миллионов евро в год.

    Карло Анчелотти уже имеет опыт работы в Лиге 1, где в период с 2011 по 2013 тренировал "Пари-Сен-Жермен". В прошлом сезоне итальянский специалист возглавлял "Реал", а после увольнения решил взять творческий перерыв.

    Напомним, «Марсель» остался без тренера после того, как аргентинец Марсело Бьельса подал в отставку после домашнего поражения в первом туре от "Кана".

    Источник: Terrikon

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    12.08.2015 07:13
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