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    «Шахтер» может из Львова переехать в Одессу

    Донецкий "Шахтер" может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала "Репортер Одесса", если руководство "горняков" устроит поддержка команды на стадионе "Черноморец" в пятничном матче против "Днепра", то "Шахтер" может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.

    Напомним, первые два матча "Шахтера" на "Арене Львов" против "Александрии" и "Говерлы" не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против "Днепра" руководство "горняков" решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют "Черноморец" и "Заря". По словам директора стадиона "Черноморец", газон к такой нагрузке готов.

    "Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей", - заявил Сергей Сиволап.

    Источник: Terrikon

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    12.08.2015 07:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +22

      Igreks 12 августа 2015, 11:33

      Да ладно)))
      Они что хотели чтоб так вот сразу и любовь к клубу появилась там за пол года и аншлаги чтоб были. Доверие и любовь надо заслужыть...как и в жизни
      пускай переезжают. Ничего страшного то. Лигой Чемпионов хотели всех купить. Ринат давай досвидос.

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Igreks 12 августа 2015, 14:05

      Если Ринат досвидос, то вообще никакой Лиги Чемпионоф не будет. Да и самого Шахтера, даже в его нынешнем виде.
      Ферштеен?

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 12 августа 2015, 07:29

      А как они с Черноморцем стадион делить будут? Да и "Ченоморец" не аккредитован принимать ЛЧ в этом сезоне.

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      Рейтинг: +101

      Ver 12 августа 2015, 07:22

      Из Львова в Одессу...так почему ж он до сих пор Донецкий...

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      Рейтинг: +11

      Yera > Ver 12 августа 2015, 08:20

      согласен, давно уже Шахтер не из доецка

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