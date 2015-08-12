«Шахтер» может из Львова переехать в Одессу

Донецкий "Шахтер" может переехать в Одессу из Львова. По информации телеканала "Репортер Одесса", если руководство "горняков" устроит поддержка команды на стадионе "Черноморец" в пятничном матче против "Днепра", то "Шахтер" может и дальше проводить свои домашние встречи в Одессе. Речь идет не только о поединках чемпионата Украины, но и о встречах Лиги чемпионов, если дончане пробьются в групповой этап.

Напомним, первые два матча "Шахтера" на "Арене Львов" против "Александрии" и "Говерлы" не собрали даже 3 тысяч зрителей. Матч 5-го тура против "Днепра" руководство "горняков" решило провести в Одессе. Поединок состоится в пятницу, а уже в воскресенье на этом поле сыграют "Черноморец" и "Заря". По словам директора стадиона "Черноморец", газон к такой нагрузке готов.

"Мы готовы полностью. Службы работают в обычном режиме, стадион готов к проведению матчей любого уровня. Мы уверены, что газон выглядит такую нагрузку. Несмотря на такую погоду, наши агрономы справятся с этой задачей", - заявил Сергей Сиволап.