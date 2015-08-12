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    Бывший клуб Дерлиса Гонсалеса по ошибке выслал сертификат в московское «Динамо» вместо киевского

    Первый клуб новичка киевского «Динамо» Дерлиса Гонсалеса «Серро Кора» направил трансферный сертификат футболиста в московское «Динамо» вместо киевского.

    Гонсалес начинал свою футбольну карьеру в клубе из Асунсьона в возрасте 12 лет и провел в системе «Серро Кора» период з 2006 по 2009 годы.Теперь клуб имеет право получения компенсации за подготовку игрока в размере 0,75% от его трансферной стоимости. В данном случае она составляет 135 тысяч долларов, которую, по мнению парагвайцев, должны выплатить москвичи.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    12.08.2015 06:57
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +73

      mitru 12 августа 2015, 12:57

      И что у вас стало с переносом слов, не влезших в строку? оО

      0
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      Рейтинг: +73

      mitru 12 августа 2015, 12:56

      "...период з 2006 по 2009 годы." (с)
      "З"?! З 2206 по 2009 годы?! Это уже ошибки даже не средней школы! Как можно так ошибиться, учитывая, что "с" и "з" на клавиатуре ой как далеко!
      "...игрок провёл всего один раз выходил на поле." (с) - это из вчерашнего материала про Ломбертса. И такие ляпы - практически ежедневно, зачастую по несколько раз! Админи/редакторы/кто-у-вас-эти
      м-занимается опомнитесь! Не раз уже писали и я и куча других читателей и почетателей ресурса ещё со врмен соккера - у вас "детсадовские" ошибки, тексты школьники пишут? Или перечитать перед публикацией свою же пианину гордость не позволяет?

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > mitru 12 августа 2015, 14:08

      зрада ...

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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 12 августа 2015, 07:27

      Пусть тогда они и выплачивают =)

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