Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Маскерано: «Мы позволили «Севилье» вернуться в игру

    Полузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано прокомментировал матч с «Севильей» за Суперкубок УЕФА, который каталонцы выиграли в дополнительное время со счетом 5:4, ведя по ходу встречи 4:1.

    «Такие матчи встречаются редко – это был настоящий спектакль. Мы рады, что победили, однако нам многое нужно улучшить. Мы допустили множество ошибок, которые усложнили нам жизнь. Мы позволили «Севилье» вернуться в игру, но что случилось, то случилось. В итоге все решило индивидуальное мастерство. Надеюсь, что Педро останется с нами. Он игрок для ключевых матчей», - сказал Маскерано.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.08.2015 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11