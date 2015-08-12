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    «Барселона» догнала «Милан», Месси догнал Роналду

    Обыграв «Севилью» со счетом 5:4 в матче за Суперкубок УЕФА, «Барселона» стала обладателем этого трофея в пятый раз. Каталонцы сравнялись по числу таких побед с «Миланом», который до этого был единоличным лидером по этому показателю.

    Три раза Суперкубок УЕФА выигрывал «Ливерпуль», по два раза обладателями трофея становились «Реал», «Аякс», «Андерлехт», «Валенсия» и «Атлетико».

    Кроме того, Лионель Месси, сделавший в этом матче дубль, догнал Криштиану Роналду по количеству голов в еврокубках. Теперь у каждого из них по 80 мячей. Месси провел в евротурнирах 103 матча, Роналду – 122.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2015 00:33
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +83

      Red-White Sakhalin 12 августа 2015, 11:41

      Вот это статистика, как же я рад, что эти футболисты играют в наш век..!!!

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 12 августа 2015, 10:07

      Надоело,что во всех новостях говорят только про мессироналду,и про роналдумесси.Других клубов и футболистов нет что-ли?

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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 12 августа 2015, 00:55

      Месси же еврей)))

      0
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      Рейтинг: +104

      Killofwrath 12 августа 2015, 00:52

      80(103)
      80(122)

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 12 августа 2015, 00:49

      Знатная статистика!

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