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    Н’Кулу хочет покинуть «Марсель»

    Защитник «Марселя» Николя Н’Кулу не желает продолжать карьеру в своем нынешнем клубе.

    Этим летом услугами футболиста интересовался «Лион», предлагавший за Н’Кулу десять миллионов евро. Руководство «Марселя» ответило отказом, однако сам игрок выразил желание покинуть команду и попросил президента все же обсудить с «Лионом» эту сделку.

    Действующий договор Н’Кулу с «Марселем» заканчивается через год и футболист продлевать его не намерен. Это значит, что клуб рискует потерять его бесплатно, в качестве свободного агента.

    Источник: Football

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    12.08.2015 00:06
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