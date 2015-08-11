Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Рома» пожертвовала Санабрией ради Джеко

    Нападающий «Ромы» Антонио Санабрия отправился в аренду в хихонский «Спортинг».

    Римский клуб был вынужден принять это решение, чтобы иметь возможность завершить трансфер боснийского форварда Эдина Джеко. Дело в том, что «Рома» использовала всю квоту по количеству футболистов из стран, не которые не входят в ЕС.

    По неофициальной информации переход Джеко обойдется «волкам» в 14 миллионов евро. Что касается роли Санабрии в команде, то воспитанник «Барселоны» в прошлом сезоне появлялся на поле дважды, каждый раз выходя на замену.

    Источник: ФК «Рома»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11