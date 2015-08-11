«Зенит» хочет приобрести Миранчука

«Зенит» не оставляет попыток заполучить новых футболистов этим летом. Основными трансферными целями питерского клуба являются нападающий «Динамо» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

«Приоритетной трансферной целью «Зенита» на данный момент является нападающий «Динамо» и сборной России Александр Кокорин. Также петербургский клуб с интересом следит за прогрессом атакующего полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука», — цитирует источник в руководстве клуба сайт телеканала «100 ТВ».