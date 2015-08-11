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    «Зенит» хочет приобрести Миранчука

    «Зенит» не оставляет попыток заполучить новых футболистов этим летом. Основными трансферными целями питерского клуба являются нападающий «Динамо» Александр Кокорин и полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

    «Приоритетной трансферной целью «Зенита» на данный момент является нападающий «Динамо» и сборной России Александр Кокорин. Также петербургский клуб с интересом следит за прогрессом атакующего полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Миранчука», — цитирует источник в руководстве клуба сайт телеканала «100 ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 22:09
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +56

      B-E-S 12 августа 2015, 09:12

      У Зенита нет перспективной молодежи

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      Рейтинг: +148

      Miha 12 августа 2015, 05:52

      Ох щас опять попрут трансферы средних русских игроков за супер ценники

      0
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 12 августа 2015, 00:58

      Возможно возможно, дзюба потом кокорин потом миранчук потом месси)))

      0
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      Рейтинг: +10

      S. F. 12 августа 2015, 00:42

      Бездомные всех скупают... Им никто не нужен, просто, НАДО купить, чтоб у других ОТНЯТЬ и тем самым ОСЛАБИТЬ. А так, все закончат как Бухаров у них!..

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 августа 2015, 00:28

      следующим кто будет Черышев? всякий бред сочиняют по ночам

      0
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 11 августа 2015, 23:16

      Думаю и надеюсь Леша не перейдет, только начал часто выходить играть и набирать форму, и не думаю что захочет снова сидеть на лавке и пытаться пробиться в основу.

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      Рейтинг: +10

      Зенитовец555 11 августа 2015, 23:06

      Зенит не купит Алексея, это никому не выгодно. Пусть парень хорош игрет за родные цвета, чем на лавке сидит

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2015, 22:36

      Хороший игрок.О как Зенит курс взял на российских игроков

      0
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      Рейтинг: +26

      Hristobal > Диктор 11 августа 2015, 22:42

      Так лимит же... Только хрен вам а не Миранчука: во первых он у вас на лавке сгниет, а во вторых за него надо 20 лямов отступных отдать будет. Да и вообще вспомните когда зенит у Локо покупал игрока основы, кроме янбаева в аренду))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Hristobal 12 августа 2015, 00:24

      Я не болею за бомжей.

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Диктор 12 августа 2015, 10:13

      Ну-ка напомни,когда твой спартак добивался чего-либо в последний раз?

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      Рейтинг: +11

      Чидори 11 августа 2015, 22:16

      }{*й сосните))) Миранчук полюбэ останется в Локо. Пусть нигеров из африки покупают.

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Чидори 11 августа 2015, 22:40

      бомбит?

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      Рейтинг: +26

      Hristobal > plusnindimon 11 августа 2015, 22:43

      вот смотри приведу пример - появляется клуб с бабками больше чем у зенита и начинает скупать у него перспективную молодежь под основу, у тебя бы не бомбило?))

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      Рейтинг: +14

      and_2303 > Hristobal 11 августа 2015, 22:46

      увы,но у Зенита перспективная молодежь в арендах играет

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Hristobal 12 августа 2015, 01:09

      нет

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