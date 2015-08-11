Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» подтвердила, что Педро попросил о трансфере

    Технический секретарь «Барселоны» Роберт Фернандес рассказал о ситуации с трансфером нападающего Педро.

    «Педро попросил нас о трансфере. Но мы не будем рассматривать предложения меньше 30-ти миллионов евро. Это не обсуждается», - сказал Фернандес.

    Именно такая сумма выкупа прописана в контракте футболиста. Ранее сообщалось, что интерес к Педро проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

    В прошлом сезоне нападающий сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, забил шесть мячей и отдал столько же результативных передач.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 21:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11