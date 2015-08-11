Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Касаев: «К потолку зарплат отношусь нормально»

    Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился своим мнением относительно возможного ограничения зарплат игроков в РФПЛ.

    «К потолку зарплат отношусь нормально. Всех денег не заработаешь. От нас ничего не зависит. Есть люди, которые принимают решение. Как будет, так будет. Наше дело – играть», – сказал Касаев.

    Напомним, что проект финансового регламента РФС содержит пять требований к клубам: безубыточная деятельность, ограничение долговой зависимости, ограничение персональных расходов клуба в его бюджете, ограничение вознаграждения футболистов и унифицированная система премирования игроков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.08.2015 21:21
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11