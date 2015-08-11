Касаев: «К потолку зарплат отношусь нормально»

Полузащитник «Локомотива» Алан Касаев поделился своим мнением относительно возможного ограничения зарплат игроков в РФПЛ.

«К потолку зарплат отношусь нормально. Всех денег не заработаешь. От нас ничего не зависит. Есть люди, которые принимают решение. Как будет, так будет. Наше дело – играть», – сказал Касаев.

Напомним, что проект финансового регламента РФС содержит пять требований к клубам: безубыточная деятельность, ограничение долговой зависимости, ограничение персональных расходов клуба в его бюджете, ограничение вознаграждения футболистов и унифицированная система премирования игроков.