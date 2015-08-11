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    Суперкубок УЕФА. «Барселона» и «Севилья» огласили составы

    Тренерский штаб «Барселоны» определился со стартовым составом на матч Суперкубка УЕФА, выставив всех самых сильных футболистов, включая Лионеля Месси и Луиса Суареса.

    «Севилья» оставила в запасе полузащитника Евгения Коноплянку и нападающего Чиро Иммобиле.

    «Барселона»: тер Штеген, Алвес, Пике, Маскерано, Матье, Бускетс, Иньеста, Рафинья, Ракитич, Месси, Луис Суарес.

    Запасные: Браво, Бартра, Серхи, Адриано, Сандро, Педро, Мунир.

    «Севилья»: Бето, Коке, Рами, Крыховяк, Тремулинас, Крон-Дели, Банега, Рейес, Иборра, Витоло, Гамейро.

    Запасные: Рико, Мариано, Какута, Луисми, Коноплянка, Денис Суарес, Иммобиле.

    Напоминаем, что "Бомбардир" проведет для вас текстовую трансляцию этого матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 21:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      фарход 11 августа 2015, 22:36

      Как надоело это барса

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > фарход 11 августа 2015, 23:37

      конечна.. колхозчи или пахтакор лучше..

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