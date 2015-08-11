«Шальке» намерен удержать Дракслера

«Шальке» хочет сохранить у себя Юлиана Дракслера, которым интересуется «Ювентус».

Однако такого предложения, от которого невозможно было бы отказаться, немецкий клуб пока не получил.

«Наш план состоит в том, чтобы не продавать Дракслера. Но финансовая сторона дела не позволяет делать определенных прогнозов. Если другой клуб сделает астрономическое предложение игроку, плюс это будет выгодно нам, то нужно такой вариант как минимум рассмотреть», - пояснил позицию клуба менеджер Хорст Хельдт.