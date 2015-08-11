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    Врачу «Челси» запрещено присутствовать на тренировках и матчах команды

    Врач первой команды «Челси» Ева Карнейро не будет посещать тренировки команды и сидеть на скамейке запасных во время матчей. Более того, ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами.

    Такое решение в клубе приняли после критики, которой подверг Жозе Моуринью работу врачей в матче против «Суонси» (2:2). Тренера возмутило, что на последних минутах встречи врачи увели Эдена Азара с поля для оказания помощи. По мнению португальца, из-за действий медицинского персонала «Челси» какое-то время играл ввосьмером.

    "Я не удовлетворен своим медицинским штабом. Будь это секретарь или врач, но находясь на скамейке вместе с командой, он должен понимать игру", — выразил неудовольствие Моуринью.

    Ева Карнейро будет исполнять обязанности доктора первой команды и дальше, но делать это она сможет только на базе клуба.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.08.2015 20:30
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 10:44

      а может он петушится что не с ним ? )))) было бы в его стиле

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 10:44

      на самом деле, он просто хочет ее удалить, ато парни слишком поддрачивают на нее уже )) кто видел тренировки или просто моменты как игроки с ней взаимодействуют - тот поймет. Я думаю даже что она там специально оказалась как мотиватор вначале, чтобы перед ней выпендривались и старались показать себя круче чем остальные, но пошел перегиб как и бывает в таких случаях... она выбрала любимчика/ов и теперь вреда больше чем пользы. Моур хитёр, но понятно же было что этим и закончится. "ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами" - возможно даже роман с кемто закрутила (Азар?) и теперь остальные суходрочеры в команде начали жутко страдать что не с ними.

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      Рейтинг: +10

      Akramjon 12 августа 2015, 09:30

      Абрамович куда смотрит!

      0
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      Рейтинг: +11

      Zetten 12 августа 2015, 00:30

      Ну это уже конкретный перебор.Не врача винить нужно,а себя и игроков.

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      Рейтинг: +548

      El_Chori 11 августа 2015, 22:43

      Снова раскол. Нельзя так болезненно реагировать

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      Рейтинг: +10

      ucleCharlie 11 августа 2015, 21:43

      чтобы наверное только он ее тр*хал

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 20:56

      МАУР СОШЕЛ С УМА!!! прикольно, ЕВУ жаль, но терь ИГРОКИ ЧЕЛСИ НЕ БУДУТ СИМУЛИРОВАТЬ И ПАДАТЬ- ПОМОЧЬ ВСЕ РАВНО НЕКОМУ

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 августа 2015, 20:52

      Дебил

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 20:51

      придурок он и есть таков возомнил себя богом

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      Рейтинг: +62

      Cvetkov 11 августа 2015, 20:42

      Маур в своем репертуаре-всегда придумает виновного !

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