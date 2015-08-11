Врачу «Челси» запрещено присутствовать на тренировках и матчах команды

Врач первой команды «Челси» Ева Карнейро не будет посещать тренировки команды и сидеть на скамейке запасных во время матчей. Более того, ей запрещено располагаться в одном отеле с футболистами.

Такое решение в клубе приняли после критики, которой подверг Жозе Моуринью работу врачей в матче против «Суонси» (2:2). Тренера возмутило, что на последних минутах встречи врачи увели Эдена Азара с поля для оказания помощи. По мнению португальца, из-за действий медицинского персонала «Челси» какое-то время играл ввосьмером.

"Я не удовлетворен своим медицинским штабом. Будь это секретарь или врач, но находясь на скамейке вместе с командой, он должен понимать игру", — выразил неудовольствие Моуринью.

Ева Карнейро будет исполнять обязанности доктора первой команды и дальше, но делать это она сможет только на базе клуба.