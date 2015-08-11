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    Стоичков: «Ван Гаал разрушает «Манчестер Юнайтед»

    Известный в прошлом болгарский футболист Христо Стоичков заявил, что тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал наносит клубу вред своей работой.

    «Я бы не стал следовать указаниям Ван Гаала. Это посредственный тренер, который в свое время уничтожил «Барселону» и теперь делает то же самое в Манчестере».

    «Показательным был момент в отношениях с Вальдесом. Голландец показал, что является плохим человеком. Надеюсь, Педро послушает меня и не станет уходить из «Барселоны», - раскритиковал Стоичков ван Гаала.

    Источник: Football

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    11.08.2015 19:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      roosyq 12 августа 2015, 10:13

      Юргена Клоппа надо в МЮ , тем более что он сам хотел бы . Он сам об этом говорил в интервью

      0
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      Рейтинг: +11

      Yera 12 августа 2015, 07:46

      жаль что его не уволят просто так!для этого нужно что бы они не прошли вгруппу лч и находились в середине таблице после 10 туров.

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 12 августа 2015, 00:35

      В точку

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      Рейтинг: +14

      batya13 11 августа 2015, 21:27

      увы, но это так(((

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 11 августа 2015, 21:25

      100%

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      Рейтинг: +82

      Mi6 11 августа 2015, 20:56

      хоть один правду сказал

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 20:52

      все правильно он слабый тренер скупил всех звезд из Европы а команды как небыло так и нет

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