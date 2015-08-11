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    Воронин: «Вальбуэна – серьезная потеря для «Динамо»

    Экс-нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал уход из стана бело-голубых полузащитника Матье Вальбуэна.

    «Уход Вальбуэна – серьезная потеря. Если ведущие игроки один за другим покидают клуб, значит, в «Динамо» определенные проблемы. Видимо, ставка теперь будет сделана на молодежь. С трудом верится, что бело-голубые в нынешнем сезоне будут решать серьезные задачи. Наверное, мы увидим новую команду на базе той, которую строил Дмитрий Хохлов в молодежном первенстве», - высказал свое мнение Воронин.

    Напомним, Воронин защищал цвета "Динамо" с 2010 по 2014-й год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.08.2015 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11

      koldynnoga 11 августа 2015, 20:24

      давай обратно к нам!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > koldynnoga 12 августа 2015, 00:20

      Зачем?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      DyinaMax > Старый Пью 12 августа 2015, 07:28

      Играть некому

      0
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