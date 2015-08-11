«Зенит» снова проявляет интерес к Набиуллину

«Зенит» планирует приобрести защитника казанского «Рубина» Эльмира Набиуллина. По данным источника, стороны активно ведут переговоры и в ближайшее время могут совершить сделку. Возможная сумма трансфера не называется.

Интерес «Зенита» может быть связано с вероятным отъездом в Европу флангового защитника питерцев Доменико Кришито. Однако официальных предложений клуб пока не получал, хотя интерес к итальянцу приписывают миланскому «Интеру».

20-летний Набиуллин уже имеет в своем активе 1 матч за сборную России.