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    «Зенит» снова проявляет интерес к Набиуллину

    «Зенит» планирует приобрести защитника казанского «Рубина» Эльмира Набиуллина. По данным источника, стороны активно ведут переговоры и в ближайшее время могут совершить сделку. Возможная сумма трансфера не называется.

    Интерес «Зенита» может быть связано с вероятным отъездом в Европу флангового защитника питерцев Доменико Кришито. Однако официальных предложений клуб пока не получал, хотя интерес к итальянцу приписывают миланскому «Интеру».

    20-летний Набиуллин уже имеет в своем активе 1 матч за сборную России.

    Источник: Известия

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    11.08.2015 18:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 20:54

      одна бредятина сплошная на кой этот Набиуллин нужен Зениту его место в Мордовии или ФНЛ

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 11 августа 2015, 19:09

      газовое недоразумение продолжает ослаблять потенциальным клубам, которые даже в своей ущербной ситуации способны этому отстою навалять. ждем развала убогого голубого клубишки

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Serjinho 11 августа 2015, 20:15

      Сержиньо, бред несешь.

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      Рейтинг: +9

      svetaspb > Serjinho 11 августа 2015, 21:27

      Завидуй молча...

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Serjinho 11 августа 2015, 22:41

      В принципе согласен-думаю клуб свой пик перевалил-скоро скат начнется.

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      Рейтинг: +14

      leva200683 > Диктор 11 августа 2015, 23:38

      зенит чемпион

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      Рейтинг: +10

      Наш Зенит 99 > Диктор 12 августа 2015, 10:15

      Твой клуб давно скатился.это факт.А у нас клуб будет с годами лишь сильнее

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      Рейтинг: +146

      Serjinho > svetaspb 12 августа 2015, 21:34

      кому? вся эта газпромовая ситуация опустила наш футбол в такую задницу, что о нем серьезно говорить не приходится, не то, что завидовать какому-то клубишке, который в турнире для 5-8 мест топ-чемпионатов играть не может

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