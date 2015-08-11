Апелляция «Челси» по поводу красной карточки Куртуа отклонена

так 100% удаление, и у него есть отличнейший кипер Бегович, даже получше бельгийского ципленка будет.
Футбольная федерация Англии оставила в силе красную карточку, которую голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил в матче первого тура английской Премьер-лиги против «Суонси».
В заявлении было сказано, что на заседании независимой комиссии эксперты пришли к выводу о том, что удаление бельгийца было верным.
Стандартное наказание в виде одноматчевой дисквалификации немедленно вступило в силу. Таким образом, Куртуа пропустит гостевой матч 2-го тура против «Манчестер Сити».