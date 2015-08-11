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    Апелляция «Челси» по поводу красной карточки Куртуа отклонена

    Футбольная федерация Англии оставила в силе красную карточку, которую голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил в матче первого тура английской Премьер-лиги против «Суонси».

    В заявлении было сказано, что на заседании независимой комиссии эксперты пришли к выводу о том, что удаление бельгийца было верным.

    Стандартное наказание в виде одноматчевой дисквалификации немедленно вступило в силу. Таким образом, Куртуа пропустит гостевой матч 2-го тура против «Манчестер Сити».

    Источник: Tribalfootball

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    11.08.2015 18:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 10:45

      так 100% удаление, и у него есть отличнейший кипер Бегович, даже получше бельгийского ципленка будет.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 августа 2015, 20:56

      Ман Сити выпорите этого выскочку Маура

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