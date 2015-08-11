Апелляция «Челси» по поводу красной карточки Куртуа отклонена

Футбольная федерация Англии оставила в силе красную карточку, которую голкипер «Челси» Тибо Куртуа получил в матче первого тура английской Премьер-лиги против «Суонси».

В заявлении было сказано, что на заседании независимой комиссии эксперты пришли к выводу о том, что удаление бельгийца было верным.

Стандартное наказание в виде одноматчевой дисквалификации немедленно вступило в силу. Таким образом, Куртуа пропустит гостевой матч 2-го тура против «Манчестер Сити».