Мартинес: «У нас достаточно глубокий состав, так что потеря Бэйнса не станет проблемой»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес выразил уверенность в том, что травма лодыжки защитника Лейтона Бэйнса не причинит существенного урона результатам команды. Он заявил, что в команде достаточно левых защитников, чтобы закрыть эту позицию.

Также он выразил надежду на то, что игрок скоро поправится и вернется на поле с новыми силами:

«Мы рассчитываем, что его лодыжка скоро будет в порядке. Конечно, это плохая травма, учитывая, что он уже раньше травмировал эту область. Безусловно, мы расстроены, но этот период вынужденного отдыха только усилит его желание играть».