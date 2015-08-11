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    Мартинес: «У нас достаточно глубокий состав, так что потеря Бэйнса не станет проблемой»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес выразил уверенность в том, что травма лодыжки защитника Лейтона Бэйнса не причинит существенного урона результатам команды. Он заявил, что в команде достаточно левых защитников, чтобы закрыть эту позицию.

    Также он выразил надежду на то, что игрок скоро поправится и вернется на поле с новыми силами:

    «Мы рассчитываем, что его лодыжка скоро будет в порядке. Конечно, это плохая травма, учитывая, что он уже раньше травмировал эту область. Безусловно, мы расстроены, но этот период вынужденного отдыха только усилит его желание играть».

    Источник: Tribalfootball

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    11.08.2015 17:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 августа 2015, 17:57

      этот сезон будет для Мартинеса определяющим

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