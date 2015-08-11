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    Спортивный директор «КПР»: «Стоимость Остина – 15 миллионов фунтов»

    Спортивный директор «Куинз Парк Рейнджерс» Лес Фердинанд заявил, что клуб не намерен расставаться с нападающим Чарли Остином менее чем за 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Трансферные слухи насчет Остина начались как только «КПР» отправился в Чемпионшип. Среди клубов, которые интересуются покупкой форварда – «Лестер» и «Ньюкасл».

    Фердинанд заявил, что клуб хочет решить вопрос о том, останется ли Остин в клубе, как можно скорее. Также он сказал, что единственное официальное предложение поступило со стороны «Лестера».

    В прошлом сезоне Остин забил 18 мячей в 35 матчах Премьер-лиги.

    Источник: Goal.com

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    11.08.2015 17:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 11 августа 2015, 18:27

      Он шутит так

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