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    «Кубань» может сняться с розыгрыша РФПЛ из-за финансовых проблем

    Существует вероятность, что краснодарская «Кубань» прекратит участие в чемпионате России из-за финансовых проблем.

    Клуб имеет задолженности по зарплате, а также не рассчитался с «Локомотивом» за трансфер Сергея Ткачева. Сообщается, что клубное руководство активно ищет новых инвесторов. Возможно, клуб будет продан.

    Глава пресс-службы «Кубани» Вячеслав Иванов отказался давать комментарий по этому поводу, подчеркнув лишь, что у клуба задолженности по зарплате отсутствуют.

    Источник: Известия

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    11.08.2015 17:18
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 14 августа 2015, 07:58

      Ну вот вам и развязка сюжета... Печально...

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      Рейтинг: +282

      cканер 12 августа 2015, 16:53

      жаль,если это произойдёт,ведь игра Кубани очень самобытна.надеюсь для Кубани всё разрешится хорошо.

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      Рейтинг: +25

      Нигелист 12 августа 2015, 15:04

      Эти проблемы в Кубани тянутся с прошлого чемпионата, судя по вбросам в прессу. Если это произойдет, то команда вряд ли возродится (пример Ротор) и к тому же в кризис найти покупателей совсем не просто, если не невозможно.
      Посмотрим, что будет дальше

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      Рейтинг: +28

      Romeo SL 12 августа 2015, 12:25

      бедные болельщики Кубани.они такие прекрасные сам много раз видел)

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 12 августа 2015, 12:16

      Ну, кстати, может и под предстоящую продажу были взяты Аршавин и Павлюченко. Вариант.

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      Рейтинг: +74

      Linxform > Старый Пью 12 августа 2015, 13:15

      Думаете что эта сладкая парочка способна увеличить стоимость продажи клуба? ))) Скорее наоборот - так как увеличивает зарплатную ведомость и тем самым затраты на текущее содержание.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > Linxform 12 августа 2015, 16:13

      Не думаю, но кто его знает?
      Моя первоначальная мысль о парочке заключалась в том, что под них Мкртчян надеялся привлечь внешних спонсоров, как Федун под Озбилиза и Мовсисяна.

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      Рейтинг: +20

      black buffalo 12 августа 2015, 11:45

      Как сказал Кондратьев, инвесотры будут но не такие как ргмк Мкртчана!! Вроде как должна жить

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 августа 2015, 11:39

      Админы прочитать не смогли :))

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар > Измайловский Кочегар 12 августа 2015, 11:40

      Йоп, кнопка "ответить" не работает?

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      Рейтинг: +11222

      alp 12 августа 2015, 10:14

      более чем плохо. Надеюсь, боссы разрулят проблему

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      Рейтинг: +103

      skainet 12 августа 2015, 10:14

      это будет потеря ((

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 12 августа 2015, 09:44

      Печально.

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