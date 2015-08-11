«Кубань» может сняться с розыгрыша РФПЛ из-за финансовых проблем

Существует вероятность, что краснодарская «Кубань» прекратит участие в чемпионате России из-за финансовых проблем.

Клуб имеет задолженности по зарплате, а также не рассчитался с «Локомотивом» за трансфер Сергея Ткачева. Сообщается, что клубное руководство активно ищет новых инвесторов. Возможно, клуб будет продан.

Глава пресс-службы «Кубани» Вячеслав Иванов отказался давать комментарий по этому поводу, подчеркнув лишь, что у клуба задолженности по зарплате отсутствуют.