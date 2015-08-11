РФС выкупит контракт Слуцкого с ЦСКА в случае его успеха в сборной

Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о подробностях назначения Леонида Слуцкого на должность главного тренера сборной страны по футболу.

«Сейчас Слуцкого взяли на четыре игры. Если у него получится, то мы выкупим его контракт с ЦСКА, и он будет работать в сборной до чемпионата мира. А мне кажется, что у Слуцкого все получится».

Напомним, что Мутко является единственным кандидатом на пост нового президента РФС.