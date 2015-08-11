РФС выкупит контракт Слуцкого с ЦСКА в случае его успеха в сборной

Сборка в плачевном состоянии ...сомневаюсь что у раскачивателя скамеек многое получится покрайней мерее думаю в 2016 ом мы не куда не поедем
Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о подробностях назначения Леонида Слуцкого на должность главного тренера сборной страны по футболу.
«Сейчас Слуцкого взяли на четыре игры. Если у него получится, то мы выкупим его контракт с ЦСКА, и он будет работать в сборной до чемпионата мира. А мне кажется, что у Слуцкого все получится».
Напомним, что Мутко является единственным кандидатом на пост нового президента РФС.