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    РФС выкупит контракт Слуцкого с ЦСКА в случае его успеха в сборной

    Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о подробностях назначения Леонида Слуцкого на должность главного тренера сборной страны по футболу.

    «Сейчас Слуцкого взяли на четыре игры. Если у него получится, то мы выкупим его контракт с ЦСКА, и он будет работать в сборной до чемпионата мира. А мне кажется, что у Слуцкого все получится».

    Напомним, что Мутко является единственным кандидатом на пост нового президента РФС.

    Источник: ТАСС

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    11.08.2015 16:35
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +103

      skainet 12 августа 2015, 10:16

      Сборка в плачевном состоянии ...сомневаюсь что у раскачивателя скамеек многое получится покрайней мерее думаю в 2016 ом мы не куда не поедем

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      Рейтинг: +101

      Ver 12 августа 2015, 07:01

      Уже столько упущено...брать надо не на четыре игры...разве за такой срок можно перестроить игру команды...скорее даже не перестроить, а выстроить, поскольку нечего там перестраивать...

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      Рейтинг: +7

      Tushok 12 августа 2015, 06:45

      Слуцкий наш чувак, я не думаю что он за лишнее бабло продасца, я за то чтобы совмещал и там и там. А так ну Лене выберать

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      Рейтинг: +7

      Tushok 12 августа 2015, 06:42

      я думаю что Слуцкий если не дурак то не уйдет, что его в зборной ждет дай бог выход ис группы, а в цска еще медалек 10 себе завоюет . Тут цена денег скока предложит рфс и сколькока даст гинер.

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 11 августа 2015, 20:35

      А какова цена вопроса? Надеюсь, не больше капелюшки!

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      Рейтинг: +5

      Bolela-armeez 11 августа 2015, 20:00

      А кто будет вместо Лени?

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      Рейтинг: +14

      ФК Сибирь5555 > Bolela-armeez 11 августа 2015, 20:12

      опять будет чихорда с тренерами(

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      Рейтинг: +92

      Damon 11 августа 2015, 19:45

      А пока в аренду взяли, компенсация, так как денег нет, будет бартером. Вместо одного пеналя, обещали по 2 в матче давать пробивать непарнокопытным))

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      Рейтинг: +10

      dreiik 11 августа 2015, 19:09

      да и зачем ему это!!!?и в зборной у него может не получится!и самое главное ЦСКА ПОТЕРЯЕТ!!!!!!!накой!!!!а так удачи ему цска рулит!

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      Рейтинг: +14

      ФК Сибирь5555 > dreiik 11 августа 2015, 20:11

      уз(С)пакойся!все норм будет!Леня не Олень!

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 августа 2015, 18:50

      Да ничего у него не получится.

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      Рейтинг: +28

      Jakson Soccer 11 августа 2015, 18:39

      РФС выкупи контракт Бышовца, и поставь его))))))))))))

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