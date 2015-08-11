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    Гроббелаар: «В лице Милнера мы получили отличного игрока»

    Легендарный южноафриканский вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелаар высказался по поводу приобретения клубом полузащитника Джеймса Милнера:

    «Бесплатный трансфер из «Манчестер Сити»? Это прекрасный образец того, как надо вести бизнес. Получить такого игрока без денег – дорогого стоит. Я считаю его очень сильным футболистом. Ему только 29, а значит, у него впереди еще 4-5 хороших сезонов за «Ливерпуль». Остается надеяться, что травмы обойдут его стороной».

    Напомним, Милнер перешел в «Ливерпуль» этим летом в качестве свободного агента, так как был не доволен своей ролью в «Манчестер Сити».

    Источник: talkSPORT

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    11.08.2015 16:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 12 августа 2015, 08:25

      ну в первом матче он так себе сыграл...

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