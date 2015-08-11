Гроббелаар: «В лице Милнера мы получили отличного игрока»

Легендарный южноафриканский вратарь «Ливерпуля» Брюс Гроббелаар высказался по поводу приобретения клубом полузащитника Джеймса Милнера:

«Бесплатный трансфер из «Манчестер Сити»? Это прекрасный образец того, как надо вести бизнес. Получить такого игрока без денег – дорогого стоит. Я считаю его очень сильным футболистом. Ему только 29, а значит, у него впереди еще 4-5 хороших сезонов за «Ливерпуль». Остается надеяться, что травмы обойдут его стороной».

Напомним, Милнер перешел в «Ливерпуль» этим летом в качестве свободного агента, так как был не доволен своей ролью в «Манчестер Сити».