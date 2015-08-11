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    Орещук: «В «Роме» Думбия сразу начали гнобить»

    Известный футбольный агент Роман Орещук оценил возвращение в московский ЦСКА нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Для армейцев данный трансфер – это 100 процентное усиление. Он всего полгода назад покинул Москву, не успел растерять своих лучших качеств. По поводу "Ромы" могу сказать, что Сейду там практически не давали шанса проявить себя, сразу начав гнобить. Для ЦСКА это качественная подмога, и дружина Леонида Слуцкого опять вклинивается в гонку за чемпионство, став сильным конкурентом "Зениту". Красно-синие для меня сейчас являются фаворитами данной гонки».

    Полностью интервью с Романом Орещуком читайте ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 15:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 11 августа 2015, 20:50

      Велком,Думбья!!его можно сравнить(в 21 веке) только с Вагнером,имхо..даже Велик и Ари-не тот класс...про Халка даже не говорю-зацвёл он тут,как болото)

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 августа 2015, 19:47

      Гнобить? Неужто ухали на тренировках или бананы показывали?

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 августа 2015, 19:00

      Надеемся на успех Сейду!

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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 11 августа 2015, 18:01

      состав обновить пора Цска,а не возвращать своих

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