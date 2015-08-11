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    Паписс Сиссе: «Я никуда не ухожу из Ньюкасла»

    Нападающий «Ньюкасла» Паписс-Демба Сиссе опроверг слухи о своем уходе из команды.

    «У меня есть действующий контракт. Я должен вести себя профессионально, каждый раз, когда я выхожу на поле и выкладываться как следует в каждой игре. Я – игрок «Ньюкасла» и не собираюсь в другой клуб», – сказал 32-х летний сенегалец.

    Сиссе связывали с переходом в другой клуб из-за интереса «Ньюкасла» к нападающему «Куинз Парк Рейнджерс» Чарли Остину.

    Среди претендентов на футболиста назывались такие клубы, как «Трабзонспор» и «Фенербахче».

    Источник: talkSPORT

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    11.08.2015 15:53
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