Паписс Сиссе: «Я никуда не ухожу из Ньюкасла»

Нападающий «Ньюкасла» Паписс-Демба Сиссе опроверг слухи о своем уходе из команды.

«У меня есть действующий контракт. Я должен вести себя профессионально, каждый раз, когда я выхожу на поле и выкладываться как следует в каждой игре. Я – игрок «Ньюкасла» и не собираюсь в другой клуб», – сказал 32-х летний сенегалец.

Сиссе связывали с переходом в другой клуб из-за интереса «Ньюкасла» к нападающему «Куинз Парк Рейнджерс» Чарли Остину.

Среди претендентов на футболиста назывались такие клубы, как «Трабзонспор» и «Фенербахче».