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    Яровинский: «Надеюсь, Думбия будет комфортно в ЦСКА»

    Глава селекционной службы московского ЦСКА Олег Яровинский высказал мнение о возвращении в клуб нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Переход игроков такого уровня, как Думбия – это не самое простое дело. Надо сказать, что сам футболист очень хотел снова защищать цвета армейцев, что было логично. Для "волков" тоже было приоритетом отпустить его к нам, чтобы ивуариец смог вернул все свои лучшие качества. Надеюсь, что Думбия будет комфортно у нас».

    Полностью интервью с Олегом Яровинским читайте ЗДЕСЬ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      Djamal67 11 августа 2015, 19:53

      Да отличный форвард)))

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 16:42

      Ну бананы точно дадут, но ГЛАВНОЕ, чтобы парень точно умел играть в ПОДКИДНОГО- долго придется, год почти помогать Игнашевичу обыгрывать ВАСИНА и ЧЕМПУЧОГОВА

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