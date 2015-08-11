Яровинский: «Надеюсь, Думбия будет комфортно в ЦСКА»

Глава селекционной службы московского ЦСКА Олег Яровинский высказал мнение о возвращении в клуб нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«Переход игроков такого уровня, как Думбия – это не самое простое дело. Надо сказать, что сам футболист очень хотел снова защищать цвета армейцев, что было логично. Для "волков" тоже было приоритетом отпустить его к нам, чтобы ивуариец смог вернул все свои лучшие качества. Надеюсь, что Думбия будет комфортно у нас».

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