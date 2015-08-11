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    Дмитрий Черышев: Денис точно остается в «Реале»

    Тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев прокомментировал информацию о том, что его сын, полузащитник Денис Черышев останется в мадридском «Реале».

    «Разговаривал с Денисом. У него всё нормально, настроение хорошее. Он остается в «Реале». И это уже точно. Конечно, если будут предложения от других футбольных клубов, тогда уже сам клуб будет их рассматривать. Но по состоянию на данный момент Денис остается в «Реале». У каждого футболиста есть желание попасть в такой великий клуб, как «Реал». Но карьера футболиста довольно короткая, Денис хочет использовать любой момент, любую минуту, чтобы находиться на поле. Посмотрим, что из этого получится».

    Напомним, ранее стало известно о том, что главный тренер мадридцев Рафаэль Бенитес заинтересован в сохранении Черышева в команде.

    Источник: Известия

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    11.08.2015 15:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51

      adeptch 11 августа 2015, 15:33

      Его в Спартак надо

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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 11 августа 2015, 15:32

      Не думаю что в Реале у Дениса будет много игрового времени.Лучше бы пошел в "родной" Вильяреал в аренду на годок

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