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    Галямин: «Не сомневаюсь, что Думбия сыграет со «Спартаком»

    Ветеран московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение о возвращении в клуб нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Возвращение в ЦСКА Думбия - это огромный плюс для команды. У армейцев был только один форвард - Муса и частично Страндберг, но он молодой парень. А Думбия - это футболист уровня Лиги чемпионов и, конечно, он поможет команде. Это фундамент, чтобы бороться в еврокубках за самые высокие места. Он находится сейчас не в оптимальной форме, но, я думаю, здесь нет ничего странного. Сейду её наберёт. Главное, что это классный футболист. Хотел бы я, чтобы он вышел в матче со «Спартаком»? Я уверен, что он выйдет на замену во втором тайме. Даже не сомневаюсь. Тренеры это сделают, чтобы порадовать болельщиков ЦСКА».

    Напомним, Думбия будет выступать за армейцев на правах аренды как минимум до конца нынешнего года.

    Источник: Eurofootball

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    11.08.2015 13:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      S. F. 12 августа 2015, 00:46

      Жалко лошадей) Им даже этот... ИГРОК не поможет))

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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 11 августа 2015, 16:30

      ВСЕ,ЧТО И ОСТАНЕТСЯ СДЕЛАТЬ ТРЕНЕРУ ЦДКА- так это во втором тайме поберечь силы лидеров- сменить их в итак уже проваленную игру со спартаком- ТУТ УЖ И КОТДИВУАРСКОГО ПЕНСИОНЕРА МОЖНО КИНУТЬ- ХОТЬ ПОСМЕЕМСЯ!! ОН В РОМЕ СИЛЬНО ПРИБАВИЛ- СЕЙЧАС УЖЕ ОН НЕ УРОВЕНЬ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ- ОН УРОВЕНЬ ЧЕМПИОНАТА МИРА

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      Рейтинг: +101

      Artemrud 11 августа 2015, 13:32

      разгом опять будет недоклуба

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 > Artemrud 11 августа 2015, 13:47

      Будет, будет ждите, красно-синие п-сы!!!!

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      Рейтинг: +124

      marshal9 11 августа 2015, 13:12

      не смотря на все его заслуги мне никогда не нравился этот форвард
      лучше бы панченко наигрывали

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