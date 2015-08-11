Галямин: «Не сомневаюсь, что Думбия сыграет со «Спартаком»

Ветеран московского ЦСКА Дмитрий Галямин высказал мнение о возвращении в клуб нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

«Возвращение в ЦСКА Думбия - это огромный плюс для команды. У армейцев был только один форвард - Муса и частично Страндберг, но он молодой парень. А Думбия - это футболист уровня Лиги чемпионов и, конечно, он поможет команде. Это фундамент, чтобы бороться в еврокубках за самые высокие места. Он находится сейчас не в оптимальной форме, но, я думаю, здесь нет ничего странного. Сейду её наберёт. Главное, что это классный футболист. Хотел бы я, чтобы он вышел в матче со «Спартаком»? Я уверен, что он выйдет на замену во втором тайме. Даже не сомневаюсь. Тренеры это сделают, чтобы порадовать болельщиков ЦСКА».

Напомним, Думбия будет выступать за армейцев на правах аренды как минимум до конца нынешнего года.