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    Текстовая трансляция матча «Барселоны» и «Севильи» за Суперкубок УЕФА – на «Бомбардире»

    11 августа в Тбилиси состоится матч за Суперкубок УЕФА между испанскими «Барселоной» и «Севильей».

    Сумеют ли каталонцы начать новый поход за титулами с победы над триумфаторами Лиги Европы, завоевав почетный трофей в пятый раз? Или Суперкубок останется за «Севильей», в четвертый раз выходящей на поле против победителя Лиги чемпионов? Скажется ли на сине-гранатовых отсутствие Неймара?

    Все это вы сможете узнать с помощью текстовой трансляции матча на портале «Бомбардир», начиная с 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2015 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      BarcaForca 11 августа 2015, 22:43

      Почему нет видео трансляции ???

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > BarcaForca 11 августа 2015, 23:39

      К сожалению, в этот раз ее организовать не удалось.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 11 августа 2015, 16:57

      ждем победу от Барсы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      SuperDeco 11 августа 2015, 13:51

      Верим в Барсу

      0
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