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    Коке: «Должен быть готов даже встать в ворота»

    Защитник «Севильи» Коке рассказал о том, с каким настроем подходит к предстоящему матчу за Суперкубок УЕФА против «Барселоны».

    «В прошлом сезоне мы проиграли в матче за Суперкубок УЕФА, и это было достаточно справедливо. Однако нет никакой связи между тем поединком и предстоящим. Думаю, сейчас люди испытывают большее уважение к нашей команде. Это уже второй Суперкубок УЕФА для "Севильи" за два года. Наш тренер всегда делает акцент на исторических матчах, таких как еврокубковые финалы. У "Севильи" большой опыт соперничества с грандами, и в таких встречах наша команда, как правило, показывает себя во всей красе. Будем надеяться, к 50-й минуте болельщики будут поддерживать нас, потому что мы показываем отличный футбол. Ранее я уже играл в центре полузащиты. Как тренер решит, так и будет. Я могу играть на фланге, в центре, где угодно, особенно если на кону трофей. Даже если понадобится встать в ворота, я должен быть к этому готов. Если нужно, готов чистить горшки и кастрюли!»

    Напомним, матч «Барселона» - «Севилья» состоится 11 августа в Тбилиси.

    Источник: УЕФА

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    11.08.2015 12:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +196

      Forint 11 августа 2015, 14:10

      и ты решил стать первым таковым?!

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    • ...
      Рейтинг: +10

      Dikiy_Panda[AHI] 11 августа 2015, 12:57

      Странно, что петросяны еще ничего тут не написали

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