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    Чебан: «Мы не имели права переносить игру «Спартак» - ЦСКА»

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан прокомментировал перенос матча пятого тура РФПЛ «Спартак» - ЦСКА с 15-го августа на 14-е.

    «В принципе, все довольны переносом. В первую очередь календарь строится из интереса сборной. Во вторую – из интереса наших клубов в еврокубках, и только потом мы заботимся о внутреннем чемпионате. И какой бы клуб ни был на месте ЦСКА, мы бы в любом случае пошли навстречу. Мы согласны с тем, что по регламенту мы не имели права менять дату матча, но мы решили пойти навстречу клубу. Вы понимаете, сколько нужно «армейцам» лететь в Португалию? Кроме того, большинство участников матчей плей-офф Лиги чемпионов играют в пятницу. Да и вспомните, когда наши клубы выигрывали Кубок УЕФА. Ведь тогда матчи тоже приходилось переносить», - заявил функционер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.08.2015 11:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +20

      Age 11 августа 2015, 15:25

      В принципе, все довольны переносом. Только не руководство Спартака
      и его болельщики. Но только "кто их там считает"...

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      Рейтинг: +20

      Age 11 августа 2015, 15:14

      А мне кажется, что в первую очередь интерес игры
      в чемпионате. Люди ходят смотреть свои команды,
      а не какие-то интересы. Посмотрите: самый интересный
      чемпионат - Английский, где всем плевать на Европу и
      т.п. Мне это напоминает Евровидение. Кроме наших
      дураков никому серьёзно не интересен этот
      паноктикум...

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 11 августа 2015, 14:42

      Должна быть профессиональная солидарность между клубами.

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      Рейтинг: +38

      OLESOCC 11 августа 2015, 13:37

      А поносом никто не доволен.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 11 августа 2015, 13:14

      "...В принципе, все довольны переносом..."
      ----------------
      -
      Всеобщее одобрям-с. Ну-ну.

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      Рейтинг: +6296

      порт 11 августа 2015, 12:08

      А интересы болельщиков я понял не учитываются вообще?

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > порт 11 августа 2015, 13:02

      А накуя?
      "В первую очередь календарь строится из интереса сборной. Во вторую – из интереса наших клубов в еврокубках..."
      Про болельщиков ни слова...

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