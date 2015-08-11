Дани Алвес: «Я многому научился в «Севилье»

Защитник испанской «Барселоны» Дани Алвес поделился мыслями перед вторничным матчем за Суперкубок УЕФА, где его команде предстоит сыграть с «Севильей».

«Я играл за «Севилью» в 2006-м и многому в ней научился, например, тому, что в финале всегда надо биться. Ты не можешь сдаться без боя. Журналисты называют нас фаворитами, но нужно понимать, что сейчас фаворитов нет. Люди используют это как форму защиты. Они возносят соперника до небес, чтобы защитить свою репутацию. Если мы фавориты, то нам нужно показывать это на поле. В противостояниях из одного матча все имеет значение. Если вы можете выиграть и заставить всех полюбить ваш футбол, то тогда все замечательно.

Я привык играть против своей бывшей команды. «Барселона» и «Севилья» - великие клубы, поэтому вероятность их очередной встречи была очень высока. Севилья была моим домом. Я вырос там как футболист и как личность. Я всегда буду благодарен этому городу. И все-таки прошло уже немало времени, и очные матчи уже не имеют принципиального значения для меня. Дружеские отношения будут всегда, но когда мяч на поле, то это уже футбол, и тут все по-другому», - сказал бразилец.