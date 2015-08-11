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    Шандао не вполне доволен своей игрой против «Краснодара»

    Защитник краснодарской «Кубани» Шандао дал комментарий после понедельничного матча четвертого тура РФПЛ против «Краснодара» (1:1).

    «Все было хорошо до последней минуты. Последовал розыгрыш стандарта, мы ожидали, что будет навес, но они решили низом послать мяч в сторону нашей штрафной. Мы к этому оказались не готовы. В итоге не хватило концентрации. В этом только наша вина. Один конкретный момент повлиял на результат. А, в целом, мы играли, конечно, лучше.
    Я впервые играл на фланге обороны. Конечно, у меня не все получалось, были огрехи. Но я очень старалась выполнить эту работу на сто процентов. Нужно еще тренироваться, чтоб лучше действовать. Я не совсем доволен своей игрой», - сказал бразилец.

    Источник: ФК «Кубань»

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    11.08.2015 09:07
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