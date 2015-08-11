Эмери: «Ждем от «Барселоны» футбола экстра-класса»

Главный тренер испанской «Севильи» Унаи Эмери дал комментарий перед поединком за Суперкубок УЕФА, где его коллектив встретится с «Барселоной».

«Этот матч - отличная возможность для нас, и мы хотим добиться максимума. Мы встречаемся с принципиальными соперниками, которые являются фаворитами. Но есть много факторов, которые говорят и в нашу пользу. Работаем над нашими сильными сторонами, которые могут помочь победить «Барселону». Мы должны воспользоваться этим шансом - сейчас мы на том уровне, на котором и хотим быть. То есть - на вершине. У меня есть свое видение предстоящего матча, но, сбудется ли все так, как ты предполагаешь, это уже другой вопрос. В любом случае наша игра должна быть на высшем уровне. Ожидаем от «Барселоны» футбола экстра-класса.

Мы должны использовать для атак любую оплошность или несогласованность действий в стане соперника. Травмы тоже сыграют свою роль, но в целом вы увидите, на что сейчас способна «Барселона». И увидите, на что способна «Севилья». Мы не готовы на 100 процентов, но близки к этому. Мы хотим увидеть блеск в глазах игроков. И в прошлых матчах с «Барселоной» этот блеск мы видели. «Барса» наверняка будет лучше нас по статистике, по владению мячом и так далее. Следовательно, мы должны это принять и грамотно отвечать на очень быстрых контратаках. Мы должны использовать свои шансы в те моменты, когда будем контролировать ход матча». - сказал специалист.