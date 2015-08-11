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    Дзюба: «Кокорин нас усилит»

    Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу потенциального прихода в команду форварда московского «Динамо» Александра Кокорина.

    «Я не против, чтобы он пришел к нам. Что тут лукавить, он хороший игрок, способный усилить «Зенит». Ужесточит конкуренцию в линии атаки. При разных схемах мы можем быть вместе на поле. Мы немного разноплановые футболисты, несколько раз в тандеме играли за сборную России. Александр быстро бежит, ищет свободные зоны, а я сфокусирован на борьбе и отыгрыше», - поделился Дзюба.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    11.08.2015 06:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2

      Hazar1950 11 августа 2015, 21:59

      Настоящее словоблудие...

      -1
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      Рейтинг: +10

      sasah1987sa 11 августа 2015, 21:41

      купили кержакова, потом данни а сеичас и какорина шаравеки, самим нада вырашивать

      0
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      Рейтинг: +10

      Chaki54 11 августа 2015, 19:34

      Зениту мало Данни,которого у Динамо купили!Своих надо ростить а не шакалить по другим клубам!!!

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      Рейтинг: +10

      DaMarcus 11 августа 2015, 09:15

      Вопрос даже не в усилении зенита, а в ослаблении Динамо, осталось у ЦСКА условного Ерёменко купить и чемпионат можно заканчивать!

      0
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      Рейтинг: +13

      KonigZavuLon > DaMarcus 11 августа 2015, 09:20

      Зенит всегда гадит остальным, выкупая игроков и усаживая их на лавку. Ничего нового.

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      Рейтинг: +11

      Валидол > KonigZavuLon 11 августа 2015, 10:26

      Тебе это тревожить , Зенит хот раз правильно решил купить нападающих , вот хоть каких то нашел , это отличное приобретение , а также вот тот самый рондон который ушел в вест бромович , и в первом же матче против манчестр сити , просрали 3 : 0

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      Рейтинг: +9

      СС Варяг > DaMarcus 11 августа 2015, 11:04

      Между Зенитом и ЦСКА есть договороенность не покупать у друг друга игроков.

      0
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      Рейтинг: +112

      Болельщик_123 11 августа 2015, 08:44

      Буратино и Кокошка... куда катится Зенит?!

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      Рейтинг: +10

      DaMarcus > Болельщик_123 11 августа 2015, 09:13

      К очередному чемпионству!

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