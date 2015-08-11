Дзюба: «Кокорин нас усилит»

Настоящее словоблудие...
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу потенциального прихода в команду форварда московского «Динамо» Александра Кокорина.
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мыслями по поводу потенциального прихода в команду форварда московского «Динамо» Александра Кокорина.
Настоящее словоблудие...
купили кержакова, потом данни а сеичас и какорина шаравеки, самим нада вырашивать
Зениту мало Данни,которого у Динамо купили!Своих надо ростить а не шакалить по другим клубам!!!
Вопрос даже не в усилении зенита, а в ослаблении Динамо, осталось у ЦСКА условного Ерёменко купить и чемпионат можно заканчивать!
Тебе это тревожить , Зенит хот раз правильно решил купить нападающих , вот хоть каких то нашел , это отличное приобретение , а также вот тот самый рондон который ушел в вест бромович , и в первом же матче против манчестр сити , просрали 3 : 0
Буратино и Кокошка... куда катится Зенит?!
К очередному чемпионству!