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    Смолов: «Слуцкий мне импонирует и как тренер, и как человек»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов поделился комментарием по поводу назначения главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого наставником сборной России.

    «Поздравляю Леонида Викторовича с новой вехой в карьере. Лично с ним знаком. Он мне импонирует и как тренер, и как человек. Его достижения говорят сами за себя. Он состоялся как специалист и все всем доказал. Надеюсь, он выведет Россию на Евро-2016. Будет трагедия, если этого не случится. Что касается меня, то я пытаюсь в каждой игре показывать свою необходимость сборной», - сказал Смолов.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    11.08.2015 06:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      swed_5 11 августа 2015, 10:25

      Чувак в сборную хочет

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