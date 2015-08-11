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    Карпин: «Соперник победил, не создав и полумомента»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин дал комментарий после понедельничного матча шестого тура ФНЛ против нижегородской «Волги» (0:1).

    «Обидно, что и говорить. Соперник не создал и полумомента, не нанес ни одного удара в створ ворот. И при этом мы проиграли, получив пенальти… До этого проблем у нас не было, ребята все делали правильно. Что касается процесса комплектования команды, то, возможно, он будет продолжаться. Хотя сейчас для нас главное — довести до нормального состояния наших футболистов. Многие из них не только не играли друг с другом, но даже и не тренировались с командой. В игре с «Волгой» у нас, например, появился первый номинальный нападающий, и линию атаки нам, видимо, еще предстоит укреплять», - заявил тренер.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.08.2015 06:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      alkor129 13 августа 2015, 20:13

      Мутузить мяч 90 минут, надеясь на штрафные это не футбол. А ведь у нас стадион к Чм строят. А кто играть потом на нем будет?

      0
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 11 августа 2015, 12:13

      Валерик в своем репертуаре.

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 11 августа 2015, 09:29

      А так хотелось побить рекорд по ничьим

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