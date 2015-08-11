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    Иньеста: «Хотим выиграть шесть титулов за сезон»

    Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста в преддверии матча за Суперкубок УЕФА против «Севильи» рассказал о том, какие цели стоят перед командой в новом сезоне.


    «Когда выигрываешь «требл», невольно задумываешься о том, чего еще мог бы достичь. Конечно, даже повторить такой результат непросто, но первый шаг мы можем сделать уже в матче с «Севильей». Получить возможность выиграть шесть титулов за сезон уже само по себе неплохо, и мы, безусловно, хотим завоевать их все, но пока сконцентрированы на предстоящей встрече. Мы неплохо знаем стиль игры «Севильи», у них отличный тренер».

    Напомним, матч «Барселона» - «Севилья» состоится 11 августа в Тбилиси.

    Источник: Goal.com

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    11.08.2015 01:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 11 августа 2015, 09:25

      Обязаны выигрывать, посмотрим как к сезону готовы...... А то что-то предсезонка со скрипом.

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > _____MAKC_____ 11 августа 2015, 09:30

      Товарняки это товарняки

      0
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      Рейтинг: +28

      05 dag 11 августа 2015, 06:17

      Да ладно хороший!! Трениришка )))))))

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 11 августа 2015, 02:04

      только за

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      Рейтинг: +128

      ArtNow 11 августа 2015, 01:39

      Visca El Barca

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      Рейтинг: +10

      тебенепобедить 11 августа 2015, 01:30

      и лч и ле в один сезон слабо?

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      Рейтинг: +10

      Дауль > тебенепобедить 11 августа 2015, 07:58

      где это видано, чтобы одна команда участвовала в двух европейских турнирах?
      для этого суперкубок и сделан

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