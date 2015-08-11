Мельгарехо: «Порадовал себя в свой день рождения»

Защитник краснодарской «Кубани» Лоренцо Мельгарехо поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».



«Я смог себя порадовать в свой день рождения, "Кубань" сегодня очень хорошо сыграла, и у нас было больше шансов на победу. Планом на игру был контроль мяча, чтобы "Краснодар" не получал мяч, и нам это удавалось. У нас все получалось, но, к сожалению, в последние пять минут мы потеряли концентрацию при стандартном положении. Нам чуточку не хватило до победы, мы могли и второй мяч забить. Но получилась обидная ничья».