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    Армаш: «Это самая обидная ничья в моей карьере»

    Защитник краснодарской «Кубани» Игорь Армаш остался разочарован исходом встречи 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».


    «Мне кажется, что это самая обидная ничья в моей футбольной карьере. Очень жаль, очень жаль людей, которые пришли в такую жару, которые болели за нас. Упустить победу в последние две минуты... Это футбол, так иногда получается. У нас была запредельная мотивация, матч с "Краснодаром" - это очень принципиальная игра для нас. Я думаю, что тренер нашел нужные слова, чтобы нас мотивировать. Очень хорошая концентрация у нас была. Но в последние две минуты мы не доиграли. Получили гол, и все печально закончилось для нас. Гол в концовке - это чисто невнимательность, потеря концентрации. Футбол играется от свистка до свистка, с первой минуты до последней. Мы сами виноваты в этой ничьей».

    Напомним, что в итоге встреча завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Р-Спорт

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    11.08.2015 00:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +59

      rtm Solncedar 11 августа 2015, 09:34

      Ничего Игорёк. Победы будут! Спасибо Тебе за Игру, Игру Победную, но упущенную! Будут Победы, будут Праздники у Нас Желто-Зелёных!!!

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