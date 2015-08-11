Армаш: «Это самая обидная ничья в моей карьере»

Защитник краснодарской «Кубани» Игорь Армаш остался разочарован исходом встречи 4-го тура чемпионата России против «Краснодара».



«Мне кажется, что это самая обидная ничья в моей футбольной карьере. Очень жаль, очень жаль людей, которые пришли в такую жару, которые болели за нас. Упустить победу в последние две минуты... Это футбол, так иногда получается. У нас была запредельная мотивация, матч с "Краснодаром" - это очень принципиальная игра для нас. Я думаю, что тренер нашел нужные слова, чтобы нас мотивировать. Очень хорошая концентрация у нас была. Но в последние две минуты мы не доиграли. Получили гол, и все печально закончилось для нас. Гол в концовке - это чисто невнимательность, потеря концентрации. Футбол играется от свистка до свистка, с первой минуты до последней. Мы сами виноваты в этой ничьей».