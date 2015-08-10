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    Могилевец: «Не вернусь в «Зенит» даже если Виллаш-Боаш позовет»

    Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец рассказал о том, за счет чего его команде удалось разгромить «Рубин» в прошедшем матче 4-го тура чемпионата России по футболу (3:0).


    - Победили за счет командной игры – мы были одной командой, хорошо перестраивались. Мы сумели воспользоваться ошибками «Рубина» и реализовать свои моменты. Хотя, забей «Рубин» первым, и игра могла бы сложиться совсем по-иному.

    – В «Ростове» вас используют чуть глубже, нежели в «Рубине».

    – Нет. В Казани мы тоже с Еременко играли глубоко вдвоем. В «Ростове» Гацкан играет опорника, а мне позволяют подключаться. Чувствую себя тут комфортно.

    – Не было каких-то особых чувств, когда выходили против «Рубина»?

    – Были, конечно. Мне всегда приятно возвращаться сюда – я провел в Казани полгода, у меня тут со многими теплые отношения.

    – Сейчас поменялся лимит в чемпионате России. Если, предположим, Виллаш-Боаш позовет обратно вернетесь?

    – Наверное, нет. С этим тренером я уже разговаривал, и знаю, что он от меня ждет, поэтому нет, однозначно.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.08.2015 23:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +10

      KYS102 11 августа 2015, 04:31

      Нах этого АВБ... Зеня распадается. Всё из-за руководства... Если б миллионы не тратили, а больше внимания уделяли своим воспитанникам, было б куда интересней! Вон, хотя б спартачей взять...
      Обидно короч за нынешний Зенит =

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      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 августа 2015, 01:21

      интересная позиция у Павла на поле, судя по последнему матчу. распасовщик из глубины. правда против Амкара не он был на первых ролях. но в дальнейшем в течение сезона будет интересно наблюдать

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > Тот еще Бобер 11 августа 2015, 02:10

      против Амкара он в этом сезоне не играл

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 11 августа 2015, 01:11

      "я знаю что он от меня ждёт, поэтому нет" - непонятная фраза, толи ты не хочешь расти, толи что..

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      Рейтинг: +40

      vovinho11 > MadPampers 11 августа 2015, 02:09

      в Зените он не вырастит

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      Рейтинг: +33

      Max-78 11 августа 2015, 00:43

      Сдался без боя....

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 11 августа 2015, 00:36

      К этой рыжей несмеяне ни ногой. Паша молоток.

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