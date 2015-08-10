ЦСКА не сможет выкупить Думбия

нефиг было продавать в том году, вообще почему-то именно армейцы сугубо зависимы от своих игроков, не могут почему-то наиграть все более расширенный состав, оборона так тем более 10 лет уже не меняется!
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб на правах аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.
- Мы очень рады, что удалось осуществить этот трансфер. Думбия, полагаю, в представлении не нуждается. Очень надеюсь, Сейду поможет команде и на внутренней арене, и в плей-офф Лиги чемпионов.
- Переговоры шли непросто?
- Мне кажется, Это были самые сложные переговоры за последнее время. Пришлось серьезно потрудиться, и я очень рад, что все завершилось благополучно. Наше условие, взять игрока в аренду, в итоге оказалось соблюдено. Все документы уже подписаны, осталось только дождаться разрешения Федерации футбола Италии.
- Это аренда с правом выкупа или без?
- Мы взяли игрока в аренду без последующего права выкупа.
- Переговоры шли непросто?
- Мне кажется, Это были самые сложные переговоры за последнее время. Пришлось серьезно потрудиться, и я очень рад, что все завершилось благополучно. Наше условие, взять игрока в аренду, в итоге оказалось соблюдено. Все документы уже подписаны, осталось только дождаться разрешения Федерации футбола Италии.
- Это аренда с правом выкупа или без?
- Мы взяли игрока в аренду без последующего права выкупа.