Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА не сможет выкупить Думбия

    Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход в клуб на правах аренды нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    - Мы очень рады, что удалось осуществить этот трансфер. Думбия, полагаю, в представлении не нуждается. Очень надеюсь, Сейду поможет команде и на внутренней арене, и в плей-офф Лиги чемпионов.

    - Переговоры шли непросто?

    - Мне кажется, Это были самые сложные переговоры за последнее время. Пришлось серьезно потрудиться, и я очень рад, что все завершилось благополучно. Наше условие, взять игрока в аренду, в итоге оказалось соблюдено. Все документы уже подписаны, осталось только дождаться разрешения Федерации футбола Италии.

    - Это аренда с правом выкупа или без?

    - Мы взяли игрока в аренду без последующего права выкупа.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 22:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 августа 2015, 04:09

      нефиг было продавать в том году, вообще почему-то именно армейцы сугубо зависимы от своих игроков, не могут почему-то наиграть все более расширенный состав, оборона так тем более 10 лет уже не меняется!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      simeon54 10 августа 2015, 22:59

      '

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11