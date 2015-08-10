РФПЛ. Смолов не позволил «Кубани» выиграть краснодарское дерби

Ничьей завершилось краснодарское дерби, прошедшее в рамках 4-го тура российской премьер-лиги.



«Краснодару» удалось уйти от поражения в уже добавленное арбитром время – на гол Лоренцо Мельгарехо точным ударом ответил форвард «быков» Федор Смолов.



Отметим, что «Кубань» по-прежнему не одержала в новом сезоне РФПЛ ни одной победы, а беспобедная серия «Краснодара» достигла отметки в три игры.



Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур



Краснодар – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча



Голы: 0:1 – Мельгарехо, 49. 1:1 – Смолов, 90.



«Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов (Перейра, 57), Смолов, Ари (Лаборде, 56), Вандерсон (Быстров, 79).



«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик (Бальде, 90), Игнатьев (Хубулов, 90), Ткачев (Аршавин, 82), Рабиу.



Предупреждения: Ткачев, 71. Перейра, 72. Шуньич, 88. Армаш, 89



Судья: Виталий Мешков (Дмитров)