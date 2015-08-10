Бердыев: «Некоторые играли с «Рубином» через не могу»

Бердыев профессионал, он любую команду потащит вперед, а вот у Рубина кризис, надо срочно, что-то менять
Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подвел итог прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».
«Думаю, в целом мы заслужили победу. Благодарен игрокам за самоотдачу. Некоторые через не могу играли, потому что подошли к сезону практически без сборов. Игрой и результатом удовлетворён. Но есть, над чем работать».
Напомним, в итоге ростовчане разгромили соперника со счетом 3:0.