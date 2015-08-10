Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бердыев: «Некоторые играли с «Рубином» через не могу»

    Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подвел итог прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».


    «Думаю, в целом мы заслужили победу. Благодарен игрокам за самоотдачу. Некоторые через не могу играли, потому что подошли к сезону практически без сборов. Игрой и результатом удовлетворён. Но есть, над чем работать».

    Напомним, в итоге ростовчане разгромили соперника со счетом 3:0.

    Источник: ФК «Рубин»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 21:09
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 11 августа 2015, 06:01

      Бердыев профессионал, он любую команду потащит вперед, а вот у Рубина кризис, надо срочно, что-то менять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      Тот еще Бобер 11 августа 2015, 01:23

      очень хорошо смотрелся Ростов. правда Рубин смотрелся совершенно невнятно. будет интересно следить за командами по ходу сезона.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      Герой1987 10 августа 2015, 21:26

      красавцы.рубин в этом году настоящее дно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11