Бердыев: «Некоторые играли с «Рубином» через не могу»

Главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев подвел итог прошедшего матча 4-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».



«Думаю, в целом мы заслужили победу. Благодарен игрокам за самоотдачу. Некоторые через не могу играли, потому что подошли к сезону практически без сборов. Игрой и результатом удовлетворён. Но есть, над чем работать».