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    РФПЛ. Бухаров и Канга отправили «Рубин» на дно

    Казанский «Рубин» потерпел сокрушительное поражение в матче 4-го тура чемпионата России против «Ростова».


    В родных стенах двукратные чемпионы России пропустили три безответных мяча – дублем отметился Александр Бухаров, еще один гол записал на свой счет Канга, также однажды ассистировавший партнеру.

    Отметим, что теперь казанцы занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата России, имея разницу забитых и пропущенных мячей 0:7.

    «Ростов» же пока не знает горечи поражений и поднялся уже на пятую строчку.

    Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

    Рубин (Казань) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:3 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Бухаров, 5. 0:2 – Канга, 39. 0:3 – Бухаров, 73.

    «Рубин»: Рыжиков, Камболов, Кверквелия, Лемос, Котуньо, Оздоев, Георгиев, Билялетдинов, Канунников (Дядюн, 77), Карадениз, Шейдаев (Портнягин, 46).

    «Ростов»: Джанаев, Маргасов, Навас, Баштуш, Новосельцев, Могилевец, Гацкан, Калачев (Терентьев, 73), Канга, Думбия (Полоз, 78), Бухаров (Бен Су, 74).

    Предупреждения: Бухаров, 36. Камболов, 59. Оздоев, 82.

    Судья: Алексей Николаев (Москва)

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 19:50
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +77

      bezymec 11 августа 2015, 21:39

      Мы Сельмаш!!!Мы Победим!!!Мы Сельмаш!!!Мы победим!!!Ростовский Сельмаш!!!Ростовский Сельмаш!!!

      0
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      Рейтинг: +12

      мы за Рубин! 11 августа 2015, 15:54

      Крошка сын пришел к отцу
      и спросила кроха
      0-3 от ростова хорошо?
      нет сын - очень плохо!

      0
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      Рейтинг: +10

      КОСОЛАПЫЙ17 11 августа 2015, 09:59

      Ростсельмаш всегда будет первым!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 августа 2015, 09:18

      Рыжиков был прав, с Ростовом прорвет и его прорвало!!!

      0
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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar > vgarakh 11 августа 2015, 10:49

      Серега то в принципе не виноват.Защита проходной двор.Если бы не он еще минимум три гола должны были получать

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      Рейтинг: +77

      Mary Jane 11 августа 2015, 07:36

      С победой Ростов!!!

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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 11 августа 2015, 00:27

      Бекиич молодца. Ростову надо сдержать натиск и ЛЕ окажется по зубам. Алга Ростов.

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      Рейтинг: +74

      Jurij_Mar 10 августа 2015, 23:01

      Так,кто же позорит республику,господин президент?

      0
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      Рейтинг: +83

      DevilsMilan 10 августа 2015, 22:49

      Рубин не торт в начале этого сезона,совсем не торт

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      Рейтинг: +49

      drnigo 10 августа 2015, 22:15

      Ох Ростовцы красавцы. Показали как будет если тренера уволнять.

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      Рейтинг: +91

      Vector-B B 10 августа 2015, 21:54

      Калачев,ветеранюга -красава)

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