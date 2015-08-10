«Краснодар» - «Кубань»: Аршавин и Павлюченко остались в запасе

"Краснодар" 2- 0"Кубань"
Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Кубанью».
Отдельно стоит сказать о том, что в запасе остались обе главные звезды желто-зеленых – Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.
«Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов, Смолов, Ари, Вандерсон.
Запасные: Синицын, Кавлинов, Марков, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Торбинский, Лаборде, Перейра, Батютин.
«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Рабиу.
Запасные: Фролов, Клещенко, Аршавин, Хубулов, Георгиевский, Коновалов, Якуба, Павлюченко, Букур, Бальде.
"Бомбардир" предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.