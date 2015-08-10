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    «Краснодар» - «Кубань»: Аршавин и Павлюченко остались в запасе

    Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Кубанью».


    Отдельно стоит сказать о том, что в запасе остались обе главные звезды желто-зеленых – Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.

    «Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов, Смолов, Ари, Вандерсон.

    Запасные: Синицын, Кавлинов, Марков, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Торбинский, Лаборде, Перейра, Батютин.

    «Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Рабиу.

    Запасные: Фролов, Клещенко, Аршавин, Хубулов, Георгиевский, Коновалов, Якуба, Павлюченко, Букур, Бальде.

    "Бомбардир" предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию поединка.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 19:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 10 августа 2015, 19:49

      "Краснодар" 2- 0"Кубань"

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