«Краснодар» - «Кубань»: Аршавин и Павлюченко остались в запасе

Стали известны стартовые составы команд на матч 4-го тура чемпионата России по футболу между «Краснодаром» и «Кубанью».



Отдельно стоит сказать о том, что в запасе остались обе главные звезды желто-зеленых – Андрей Аршавин и Роман Павлюченко.



«Краснодар»: Дикань, Калешин, Гранквист, Сигурдссон, Мамаев, Газинский, Петров, Ахмедов, Смолов, Ари, Вандерсон.



Запасные: Синицын, Кавлинов, Марков, Енджейчик, Страндберг, Быстров, Торбинский, Лаборде, Перейра, Батютин.



«Кубань»: Беленов, Бугаев, Армаш, Шандао, Мельгарехо, Шуньич, Тлисов, Кулик, Игнатьев, Ткачев, Рабиу.



Запасные: Фролов, Клещенко, Аршавин, Хубулов, Георгиевский, Коновалов, Якуба, Павлюченко, Букур, Бальде.