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    Пулис: «Рондон пока еще не до конца реализовал свой потенциал»

    Главный тренер «Вест Бромвича» Тони Пулис прокомментировал переход в команду нападающего «Зенита» Хосе Саломона Рондона.


    «Рондон имеет великолепные бомбардирские показатели и в свои 25 лет все еще не до конца реализовал свой потенциал. Мы надеемся, что он сразу начнет приносить клубу пользу, хотя и понимаем, что ему нужно будет время на адаптацию. Я уже пообщался с Пеллегрини и Виллаш-Боашем – оба этих специалиста очень довольны Саломоном, так что я с нетерпением жду возможности поработать с ним».

    Источник: ФК «Вест Бромвич»

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    10.08.2015 19:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 10 августа 2015, 22:23

      да он же полено поленское...

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