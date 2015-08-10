Видеотрансляция матча «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

В заключительном матче 1-го тура АПЛ сойдутся «Вест Бромвич», серьезно работающий на трансферном рынке, и еще один претендент на титул «Манчестер Сити».



«Манчестер Юнайтед» в 1 туре взял три очка, но выглядел очень неуверенно, «Челси» оступился в матче со «Суонси», а «Арсенал» и вовсе проиграл «Вест Хэму». Главная интрига: что покажет нам последний из оставшихся английских топ-клубов?



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