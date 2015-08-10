Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Видеотрансляция матча «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити» – на «Бомбардире»

    В заключительном матче 1-го тура АПЛ сойдутся «Вест Бромвич», серьезно работающий на трансферном рынке, и еще один претендент на титул «Манчестер Сити».

    «Манчестер Юнайтед» в 1 туре взял три очка, но выглядел очень неуверенно, «Челси» оступился в матче со «Суонси», а «Арсенал» и вовсе проиграл «Вест Хэму». Главная интрига: что покажет нам последний из оставшихся английских топ-клубов?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Вест Бромвич» - «Манчестер Сити». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 22:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.08.2015 19:03
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11