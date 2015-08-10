ФНЛ. «Спартак-2» терпит поражение от «Тюмени» и другие результаты

Сибирь (Новосибирск) - Сокол (Саратов) - 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 — Дегтярев (с пенальти), 13; 0:2 — Дегтярев, 52; 1:2 — Нагибин, 57; 1:3 — Радченко, 73.

Сегодняшний день вышел богатым на матчи второго по силе российского дивизиона. Из результатов стоит отметить третье поражение «Тосно». Проигрывая 3:0, команда из Ленинградской области, претендовавшая на выход в Премьер-лигу всего несколько месяцев назад, смогла отыграть два мяча, но до ничьей в матче с «Томью» не дотянула. «Спартак-2» же, который при всем желании не сможет выйти в РФПЛ, терпит поражение от «Тюмени».