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    ФНЛ. «Спартак-2» терпит поражение от «Тюмени» и другие результаты

    Сегодняшний день вышел богатым на матчи второго по силе российского дивизиона. Из результатов стоит отметить третье поражение «Тосно». Проигрывая 3:0, команда из Ленинградской области, претендовавшая на выход в Премьер-лигу всего несколько месяцев назад, смогла отыграть два мяча, но до ничьей в матче с «Томью» не дотянула. «Спартак-2» же, который при всем желании не сможет выйти в РФПЛ, терпит поражение от «Тюмени».

    Первенство ФНЛ. 6-й тур
    Сибирь (Новосибирск) - Сокол (Саратов) - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Дегтярев (с пенальти), 13; 0:2 — Дегтярев, 52; 1:2 — Нагибин, 57; 1:3 — Радченко, 73.

    Томь (Томск) - Тосно - 3:2 (2:0)
    Голы: 1:0 — Нехайчик, 29; 2:0 — Погребняк, 35; 3:0 — Баженов, 50; 3:1 — Комков, 53; 3:2 — Комков, 79.

    Тюмень - Спартак-2 (Москва) - 2:0 (1:0)
    Голы: 1:0 — Кленкин (с пенальти), 19; 2:0 — Кленкин, 72.

    КАМАЗ (Набережные Челны) - Луч-Энергия (Владивосток) - 0:1 (0:0)
    Голы: 0:1 — Корян, 75.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2015 18:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Vadik 10 августа 2015, 20:49

      Респект Веретенникову и Бурлаченко! Оба на выездах выиграли! Молодцы!

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