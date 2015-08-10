Симонян: «Два миллиона рублей? В наши времена футболисты получали копейки»

зарплата в два миллиона рублей это отличная зарплата, это их работа, и не забывает у них ещё деньги от рекламы Adidas,Nike,Reebok...
зарплата в два миллиона рублей это отличная зарплата, это их работа, и не забывает у них ещё деньги от рекламы Adidas,Nike,Reebok...
Хотя я думаю будут платить столько же ,только чёрными .Тогда нормально и ФИФА не придерется
Это же по полмилиллиона зелёных в год .а в наших ведущих клубах зп от ляма до 4 а где то и больше .если лимит то хотя бы 2.5 миллиона зелёных в год это будет адекватно...и то как временная мера
Бред .полнейший никто играть не будет за эти гроши.будет у нас чемпионат по силе как белорусская лига
Чудик...во первых : посмотри среднюю зарплату в Голландии и Португалии.Да у них ниже ,но не намного.Но там развитие есть игроков.А к нам только из-за бабла и едут.А во вторых : если ничего не понимаешь в футболе ,не стоит комментировать и тем более эпитеты высказывать
правильно! давно пора урезать зарплаты.
Что-то бред в стране пошел по нарастающей.
это называется назад в СССР.
Зачем нужен лимит легианеров, а теперь лимит зарплат???
Сегодня лимит зарплат в футболе завтра в повседневной жизни.
нашим вообще не стоит такие деньги платить )) разницы нету что миллион что два что три )) лутче наши от этого не будут играть )) на прожиточный минимум всех надо)) потом по обстаятелству забил получи премию 10%)) за месяц сто процентный результат показал вот вам 100% премии ))) нехер баловать наших и не наших
Может тогда в футбол будут играть только те кто любит эту игру а не деньги.
Здравствуйте! Если клуб убыточный - зарплаты не должно вообще быть. Прибыльный клуб должен решать кому сколько платить сам без ограничений, исходя из бюджета клуба. Болельщики (Фанаты) не бухгалтера им подавай красивую игру, а не сплетни денежные. К стати сыграли команды вничью результативно, должны получать два очка. За нулевую ничью очко. Думаю, самый справедливый подчет