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    Симонян: «Два миллиона рублей? В наши времена футболисты получали копейки»

    Исполняющий обязанности главы РФС Никита Симонян не считает, что возможный потолок зарплат может навредить российскому футболу.
    «Пока мне в руки финансовый регламент не попадался. Сергей Степашин сказал, что он готов. Возможно, завтра смогу с ним ознакомиться.
    Два миллиона рублей вполне нормальная сумма. Если сравнивать с нашими временами, мы вообще получали копейки. А здесь довольно солидные деньги.
    Реакция клубов? Посмотрим. Пока мы говорим только о проекте, а не законе. Но я не думаю, что клубы встанут на дыбы», — заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2015 18:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +10

      grand_kamenev 11 августа 2015, 07:53

      зарплата в два миллиона рублей это отличная зарплата, это их работа, и не забывает у них ещё деньги от рекламы Adidas,Nike,Reebok...

      0
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      Рейтинг: +23

      swed_5 11 августа 2015, 00:15

      Хотя я думаю будут платить столько же ,только чёрными .Тогда нормально и ФИФА не придерется

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      Рейтинг: +23

      swed_5 11 августа 2015, 00:11

      Это же по полмилиллиона зелёных в год .а в наших ведущих клубах зп от ляма до 4 а где то и больше .если лимит то хотя бы 2.5 миллиона зелёных в год это будет адекватно...и то как временная мера

      0
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      Рейтинг: +23

      swed_5 11 августа 2015, 00:08

      Бред .полнейший никто играть не будет за эти гроши.будет у нас чемпионат по силе как белорусская лига

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      Рейтинг: +201

      МасСуд > swed_5 11 августа 2015, 07:26

      Гроши????? За что этим кривоногим .идарасам больше платить??? И этого много... среднюю зарплату по стране глянь, чудик...

      -1
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      Рейтинг: +23

      swed_5 > МасСуд 10 декабря 2015, 18:47

      Чудик...во первых : посмотри среднюю зарплату в Голландии и Португалии.Да у них ниже ,но не намного.Но там развитие есть игроков.А к нам только из-за бабла и едут.А во вторых : если ничего не понимаешь в футболе ,не стоит комментировать и тем более эпитеты высказывать

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      Рейтинг: +10

      chelist 10 августа 2015, 23:01

      правильно! давно пора урезать зарплаты.

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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 10 августа 2015, 21:34

      Что-то бред в стране пошел по нарастающей.

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      Рейтинг: +67

      SpM_ 10 августа 2015, 21:06

      это называется назад в СССР.
      Зачем нужен лимит легианеров, а теперь лимит зарплат???
      Сегодня лимит зарплат в футболе завтра в повседневной жизни.

      -2
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      Рейтинг: +11

      rico2015 10 августа 2015, 21:00

      нашим вообще не стоит такие деньги платить )) разницы нету что миллион что два что три )) лутче наши от этого не будут играть )) на прожиточный минимум всех надо)) потом по обстаятелству забил получи премию 10%)) за месяц сто процентный результат показал вот вам 100% премии ))) нехер баловать наших и не наших

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      Рейтинг: +50

      valeh172 10 августа 2015, 19:56

      Может тогда в футбол будут играть только те кто любит эту игру а не деньги.

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      Рейтинг: +21

      дровасек 10 августа 2015, 19:47

      Здравствуйте! Если клуб убыточный - зарплаты не должно вообще быть. Прибыльный клуб должен решать кому сколько платить сам без ограничений, исходя из бюджета клуба. Болельщики (Фанаты) не бухгалтера им подавай красивую игру, а не сплетни денежные. К стати сыграли команды вничью результативно, должны получать два очка. За нулевую ничью очко. Думаю, самый справедливый подчет

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      Рейтинг: +966

      Харченко > дровасек 11 августа 2015, 03:20

      Договорняки попрут.

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